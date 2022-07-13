Дякуємо Ілоне: на Донеччині відновлюють зв'язок та інтернет завдяки Tesla Powerwall 2

Територія Донеччини одна з найбільших страждає від обстрілів російських окупантів. Там проблеми зі зв'язком та інтернетом дійсно відчутні і завдають чимало клопоту. Але завдяки обладнанню від компанії Tesla зв'язок там активно відновлюється.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі показав, як на Донеччині відновлюють інфраструктуру із застосуванням обладнання для зберігання енергії Tesla Powerwall 2.

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Міністр наголосив, що через постійні ворожі обстріли в багатьох населених пунктах інтернет та зв'язок майже відсутні. Відтак лікарі, пожежники та рятувальники працюють у надлюдських умовах, а місцеві мешканці – не можуть поспілкуватися з рідними.

Тепер завдяки акумуляторам Tesla Powerwall 2, які працюють на сонячній енергії, ці люди завжди будуть на зв'язку,

– повідомив Михайло Федоров.

Очільник Мінцифри також зазначив, що на черзі Миколаївщина, де також планують проводити роботи з відновлення зруйнованої внаслідок обстрілів інфраструктури. Міністр подякував главі компанії Tesla Ілону Маску та європейським міністрам цифрової трансформації за технологічну допомогу Україні.



Систему Powerwall 2 використали для відновлення інфраструктури на Донеччині / Фото Михайла Федорова



Сонячні панелі від Ілона Маска використовують для генерування та накопичення енергії / Фото Михайла Федорова

Нагадаємо, що раніше у лікарні міста Бородянка вже встановили систему Tesla Powerwall та сонячні панелі, які мільярдер Ілон Маск передав до України. У майбутньому подібні станції альтернативної енергії планують встановити в інших об'єктах критичної інфраструктури Київської області та в інших регіонах.

Особливості Tesla Powerwall 2

Powerwall 2 поставляється з однією ємністю 13,5 кВтг, яку можна стекувати для більш вимогливих будинків або підприємств. Powerwall оснащена вбудованим інвертором, який може забезпечити постійну потужність 5 квт або пікову потужність 7 квт.

Це робить систему здатною запускати та експлуатувати декілька пристроїв одночасно, крім заздалегідь енергоємних пристроїв, таких як електричні плити та духовки, водяні насоси, гейзери або сушарки для білизни.

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На відміну від інших літій-іонних акумуляторів, Powerwall 2 має номінальну глибину розряду (DoD) 100%, що означає, що ви можете використовувати всю його корисну ємність без втрати тривалого терміну служби акумулятора.

Крім того, керування Powerwall 2 здійснюється за допомогою спеціальної мобільної програми, що суттєво спрощує контроль та моніторинг системи.