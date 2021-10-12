Tesla показала нову конструкцію батареї для європейської Model Y

Напередодні Ілон Маск влаштував гучну вечірку на честь відкриття фабрики Giga Berlin-Brandenburg. На заході окрім обіцянки випустити першу європейську Tesla Model Y вже наступного місяця Маск також показав нову конструкцію батареї для цього електрокару. Інженери змінили конструкцію цілого батарейного блока для нових елементів типу 4680.

Ілон Маск ще раніше розповідав про переваги нової конструкції кузова, яка стане особливістю кроссоверам Model Y німецької збірки. Використання структурного акумуляторної батареї та двох "суцільнолитих" підстав дозволить на 10% знизити масу і збільшити дальність ходу електромобіля на 14%, не кажучи вже про спрощення техпроцесу збірки завдяки зменшенню кількості використовуваних деталей на 370 штук.

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Устаткування для виготовлення цілісних частин підстави кузова було встановлено на підприємстві в Німеччині досить давно, але тільки зараз стало відомо, як же модернізована конструкція виглядає на живо.

Чим особлива нова конструкція кузова Tesla

Саме завдяки фото із заходу на Giga Berlin-Brandenburg нова конструкція кузова стала доступна для ознайомлення широкому загалу.

Блок акумуляторів типорозміру 4680 стає елементом силової структури кузова, який з'єднує передню і задню частини підстави. Останні є цілісними деталями, що значно полегшує процес складання електромобіля, хоча в деякій мірі і ускладнює кузовний ремонт. До блоку батарей кріпляться і підстави сидінь, що дозволяє підвищити технологічність конструкції і оптимізувати процес складання електромобіля.



Новий відсік кузова для батарей Tesla Model Y / Фото Electrek

Нагадаємо, що масове виробництво батарей типу 4680 почнеться у Німеччині лише до кінця наступного року, тому на початку виробництва Tesla змушена буде поставляти ці блоки або з Невади, або з Японії – в останньому випадку виробництвом займеться традиційний для американської компанії партнер – Panasonic.

Компанії LG Energy Solution і Samsung SDI теж цікавляться можливістю випуску джерел живлення даного типу, але навряд чи вони налагодять його швидше від Tesla та Panasonic.