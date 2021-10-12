Ілон Маск ще раніше розповідав про переваги нової конструкції кузова, яка стане особливістю кроссоверам Model Y німецької збірки. Використання структурного акумуляторної батареї та двох "суцільнолитих" підстав дозволить на 10% знизити масу і збільшити дальність ходу електромобіля на 14%, не кажучи вже про спрощення техпроцесу збірки завдяки зменшенню кількості використовуваних деталей на 370 штук.

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Устаткування для виготовлення цілісних частин підстави кузова було встановлено на підприємстві в Німеччині досить давно, але тільки зараз стало відомо, як же модернізована конструкція виглядає на живо.

Саме завдяки фото із заходу на Giga Berlin-Brandenburg нова конструкція кузова стала доступна для ознайомлення широкому загалу.

Чим особлива нова конструкція кузова Tesla

Блок акумуляторів типорозміру 4680 стає елементом силової структури кузова, який з'єднує передню і задню частини підстави. Останні є цілісними деталями, що значно полегшує процес складання електромобіля, хоча в деякій мірі і ускладнює кузовний ремонт. До блоку батарей кріпляться і підстави сидінь, що дозволяє підвищити технологічність конструкції і оптимізувати процес складання електромобіля.



Новий відсік кузова для батарей Tesla Model Y / Фото Electrek

Нагадаємо, що масове виробництво батарей типу 4680 почнеться у Німеччині лише до кінця наступного року, тому на початку виробництва Tesla змушена буде поставляти ці блоки або з Невади, або з Японії – в останньому випадку виробництвом займеться традиційний для американської компанії партнер – Panasonic.

Компанії LG Energy Solution і Samsung SDI теж цікавляться можливістю випуску джерел живлення даного типу, але навряд чи вони налагодять його швидше від Tesla та Panasonic.