Ілон Маск ще раніше розповідав про переваги нової конструкції кузова, яка стане особливістю кроссоверам Model Y німецької збірки. Використання структурного акумуляторної батареї та двох "суцільнолитих" підстав дозволить на 10% знизити масу і збільшити дальність ходу електромобіля на 14%, не кажучи вже про спрощення техпроцесу збірки завдяки зменшенню кількості використовуваних деталей на 370 штук.
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Устаткування для виготовлення цілісних частин підстави кузова було встановлено на підприємстві в Німеччині досить давно, але тільки зараз стало відомо, як же модернізована конструкція виглядає на живо.
Чим особлива нова конструкція кузова Tesla
Блок акумуляторів типорозміру 4680 стає елементом силової структури кузова, який з'єднує передню і задню частини підстави. Останні є цілісними деталями, що значно полегшує процес складання електромобіля, хоча в деякій мірі і ускладнює кузовний ремонт. До блоку батарей кріпляться і підстави сидінь, що дозволяє підвищити технологічність конструкції і оптимізувати процес складання електромобіля.
Новий відсік кузова для батарей Tesla Model Y / Фото Electrek
Нагадаємо, що масове виробництво батарей типу 4680 почнеться у Німеччині лише до кінця наступного року, тому на початку виробництва Tesla змушена буде поставляти ці блоки або з Невади, або з Японії – в останньому випадку виробництвом займеться традиційний для американської компанії партнер – Panasonic.