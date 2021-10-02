Tesla ошукала покупця в Китаї, програла суд і тепер змушена заплатити

У Китаї завершився судовий процес між компанією Tesla в ролі відповідача та водієм Хань Чао – позивачем. Останній стверджував, що купив Tesla Model S, але компанія обманула його, вказавши неправдиві дані про електромобіль. Розповідаємо, в чому справа.

Хань Чао придбав автомобіль у травні 2019 року за 58 тисяч доларів. А вже у серпні він просто вимкнувся під час використання. Власник звернувся до сервісного центру для ремонту і саме тоді розкрив, що його обманули.

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У чому звинуватили Tesla

Річ у тім, що позивач купував уже вживаний автомобіль.

На спеціальному сайті Tesla для таких моделей було вказано, що у неї "не було серйозних аварій і пошкоджень конструкції".

Однак після експертизи, проведеної сервісним центром, виявили сліди різання і зварювання на задніх бічних панелях.

З'ясувалось, що машина потрапляла в аварію до покупки.

У грудні Хань Чао подав на компанію до суду. Після тривалого процесу суд Пекіна встановив, що Tesla проводила капітальний ремонт цієї Model S і приховала інформацію від покупця. Тепер компанія повинна заплатити 235 тисяч доларів – 1,5 мільйона юанів.

Це перший випадок, коли Tesla зазнає такого великого штрафу в Китаї. Неясно, чи буде виробник подавати апеляцію. Але Китай є для нього одним з найбільших ринків у світі, тому репутаційна шкода в такій ситуації неприпустима.