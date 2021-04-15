Різке зростання цін сталося одночасно зі зростанням доходів від сонячного бізнесу Tesla. У четвертому кварталі 2020 року компанія встановила сонячні панелі Solar Roof сумарною потужністю 86 МВт, що на 59% більше, ніж за той же період 2019 року. За весь 2020 рік було встановлено енергогенеруючої черепиці на 205 МВт, що на 18% більше, ніж у 2019 році.

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Зростання цін на сонячну покрівлю від Tesla

Компанія Ілона Маска пропонує два види сонячних товарів: панелі, які встановлюються на вже існуючу дах будинку замовника; і покрівлю, яка ставиться замість старої черепиці. І тепер ціни на сонячну покрівлю почали істотно зростати. Як розповів один з клієнтів Tesla, у лютому він підписав контракт на дах вартістю 35 000 доларів, але у квітні йому прийшов лист з перерахунком. За новим контрактом він повинен заплатити компанії 75 000 доларів за встановлення, що на 114% більше. Багато, хто отримав схожі повідомлення, а чимало таких клієнтів прийняли рішення анулювати свої замовлення і емоційно висловилися про це у соцмережах.

Варто зазначити, що три роки тому Tesla займалася протилежним – знижувала ціни у спробі стримати спад свого сонячного бізнесу. Поява третьої версії черепиці дозволила спростити конструкцію, прискорити і здешевити процес установки, що призвело до зниження витрат. Це дало можливість компанії збільшити темпи виконання замовлень, про що було повідомлено на останній зустрічі акціонерів.

Реакція Tesla, точніше її відчутність

Представники Tesla поки ніяк не прокоментували ситуацію, що не дивно, враховуючи, що у прагненні до економії компанія скасувала відділ зі зв'язків із громадськістю у тій частині бізнесу, який відповідає за розвиток Solar Roof.

Сонячна покрівля Tesla візуально не відрізняється від звичайної черепиці, але виробляє у два рази більше енергії, ніж звичайні сонячні панелі. Вперше вона була представлена у 2016 році, і відтоді компанія удосконалює її, хоча цей бізнес помітно відстає у прибутковості від інших підприємств Маска.