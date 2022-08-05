Ілон Маск заявив, що Tesla не зможе випустити Cybertrack з обіцяними характеристиками та ціною

Пікап Cybertrack можна без перебільшення назвати багатостраждальним продуктом. Tesla багато разів переносила строки його виготовлення, піднімала ціну, змінювала комплектацію тощо. Тепер Ілон Маск зробив ще одну невтішну заяву.

Тема Cybertruck постала серед інших на черговій зустрічі з акціонерами компанії 4 серпня. Мабуть, єдине, що залишається незмінним, це обіцянка випустити пікап у 2023 році.

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Що відомо

Як пише джерело, Маск заявив, що Tesla не зможе продавати Cybertruck "з тими ж специфікаціями та ціною, які були спочатку вказані, коли компанія представила експериментальний пікап у 2019 році". Що він мав на увазі, говорячи про характеристики, неясно, однак про очікувану вищу ціну він сказав таке: "Я думаю, що неможливо було передбачити таку інфляцію, яку ми спостерігали".

Tesla планує почати встановлювати виробниче обладнання, інструменти та все інше, починаючи "з найближчих кількох місяців" на своєму заводі в Остіні, штат Техас – саме там у четвер відбулися збори акціонерів.

Зазначимо, що на момент анонсу Cybertruck з одним електродвигуном пропонувався для попереднього замовлення за 39 900 доларів.

Версія з двома електродвигунами коштувала від 49 900 доларів.

Версія з трьома моторами коштувала від 69 900 доларів.

Якими будуть нові ціни, поки неясно. Імовірно, подробиці про це, а також про оновлені характеристики ми дізнаємося ближче до виходу автомобіля.

Серед іншого, Маск повідомив акціонерам, що Tesla прагне виробляти 20 мільйонів автомобілів на рік до 2030 року, для чого знадобиться близько 12 заводів, кожен з яких зможе випускати від 1,5 до 2 мільйонів одиниць на рік. Крім того, в силі залишаються плани про створення повністю безпілотних машин, які зможуть рухатися без водія за кермом.