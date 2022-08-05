Тема Cybertruck постала серед інших на черговій зустрічі з акціонерами компанії 4 серпня. Мабуть, єдине, що залишається незмінним, це обіцянка випустити пікап у 2023 році.
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Що відомо
Як пише джерело, Маск заявив, що Tesla не зможе продавати Cybertruck "з тими ж специфікаціями та ціною, які були спочатку вказані, коли компанія представила експериментальний пікап у 2019 році". Що він мав на увазі, говорячи про характеристики, неясно, однак про очікувану вищу ціну він сказав таке: "Я думаю, що неможливо було передбачити таку інфляцію, яку ми спостерігали".
Tesla планує почати встановлювати виробниче обладнання, інструменти та все інше, починаючи "з найближчих кількох місяців" на своєму заводі в Остіні, штат Техас – саме там у четвер відбулися збори акціонерів.
- Зазначимо, що на момент анонсу Cybertruck з одним електродвигуном пропонувався для попереднього замовлення за 39 900 доларів.
- Версія з двома електродвигунами коштувала від 49 900 доларів.
- Версія з трьома моторами коштувала від 69 900 доларів.
Якими будуть нові ціни, поки неясно. Імовірно, подробиці про це, а також про оновлені характеристики ми дізнаємося ближче до виходу автомобіля.