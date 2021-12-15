Що цікаво, компанія не анонсувала цю функцію заздалегідь і не повідомляла про неї після виходу. Як пише джерело, користувачі самі виявили її.

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Як це працює

Функція є частиною оновлення програмного забезпечення 2021.44.5 і може показати, чи не занадто мала глибина протектора.

Крім того, тепер автомобіль може визначати нерівномірність зносу різних шин.

Коли система виявляє проблему з шиною, з'являється попередження про те, що глибина протектора шини занадто мала, і водієві рекомендується "перевірити й відрегулювати шину".

Поки невідомо, як саме Tesla реалізувала цю функцію. Припускають, що річ у порівнянні кількості обертів шин: коли протектор шини сильно зношується, діаметр колеса стає меншим. У порівнянні з новою шиною стара робить більше оборотів на тій же швидкості. Tesla може порівнювати поточне значення зі стандартним. Згідно з тим же принципом, якщо кількість обертів однієї шини більша, ніж у трьох інших, це може означати, що знос нерівномірний.

До речі, нещодавно ми писали, що електричний пікап Tesla Cybertruck помітили в оновленому дизайні на випробувальному треку. Кадри з новим прототипом вдалося зняти користувачеві YouTube на тестовій трасі підприємства Tesla. Для цього він використав дрон з камерою.