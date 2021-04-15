Tesla надасть доступ до нового автопілоту FSD не пізніше червня, до підписки — вже у травні

Зараз кілька тисяч власників електромобілів Tesla і персонал компанії мають доступ до бета-версії системи FSD дев'ятого покоління. Вона дозволяє в більшості ситуацій управляти машиною автоматично. Широка публіка отримає доступ не раніше травня-червня.

Повідомляється, що подібні до автопілота функції незабаром стануть доступні і в рамках підписки з щомісячною абонентською платою. Як відомо, в останній бета-версії система навчилася самостійно проїжджати перехрестя.

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Чого чекати власникам Tesla

Доступ до просунутої системи допомоги водієві FSD сьогодні має лише обмежена кількість користувачів, які беруть участь в програмі тестування. Зібрана з їх допомогою інформація допомагає фахівцям Tesla вдосконалювати функції автопілота.

Поширення FSD дев'ятого покоління на інших користувачів розпочнеться в кінці травня або червні, як зізнався нещодавно Ілон Маск, на коментарі якого посилається ресурс Electrek. У всіх власників електромобілів Tesla на дисплеї штатної інформаційної системи з'явиться нова кнопка для завантаження відповідної версії програмного забезпечення.

У постійне користування FSD можна буде придбати за 10 000 доларів. Але давно обіцяна главою Tesla альтернатива у вигляді підписки зі щомісячним платежем буде запропонована вже у травні. Сума щомісячних виплат поки не названа, але раніше Ілон Маск натякав, що купити FSD назавжди все одно буде вигідніше.

Підписка зможе зацікавити тих споживачів, які вагаються у доцільності покупки FSD з повною оплатою, і хочуть спершу випробувати її можливості.