У Tesla знову проблеми: Німеччина збирається оштрафувати компанію Маска за незаконне будівництво

Німецька влада заявила, що готуються оштрафувати компанію Tesla за незаконні будівельні роботи поруч з місцем будівництва автомобільного заводу недалеко від Берліна. Місцева влада стверджує, що компанія Ілона Маска фактично захопила частину території, прилеглої до будівельної ділянки.

Міністерство навколишнього середовища землі Бранденбург, до складу якої входить Берлін і на території якої зводиться новий завод, виявило, що Tesla побудувала якісь резервуари на ділянці, на яку не поширюється її дозвіл на будівництво.

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Tesla загрожує кримінальне провадження та штраф

Місцева влада влада вже заборонила американському виробникові електромобілів використовувати побудовані резервуари. Крім того Міністерство Бранденбурга ініціювало кримінальне провадження через незаконне захоплення землі.

Інспекція на будівельному майданчику Tesla

Після того, як місцева влада виявила незаконно зведені три цистерни з хімікатами на території де Tesla не мала права проводити будівництво, на завод відправили інспекцію, яка повинна перевірити увесь будівельний майданчик повністю.



Будівельний майданчик Tesla в Грюнхайде‎ перевірять на порушення / Фото Tagesspiegel

На додаток до процедури штрафу сьогодні, в п'ятницю, буде проведено велику інспекцію всього будівельного майданчика. При цьому наглядовий орган хоче впевнитися, що побудовані Tesla несанкціоновані резервуари єдине порушення на майданчику,

– повідомили у Державному управлінні з питань навколишнього середовища (LFU).‎

‎За даними відомства, крім співробітників LFU, на місці також працюють інспектори з району Одер-Шпре і органів охорони праці.‎

Реакція Tesla

Наразі у Tesla ніяк не прокоментували можливий штраф, відкриття кримінальної справи та перевірку на будівництві. Водночас відомо, що Tesla подала заявку на будівництво п'яти цистерн, з яких лише дві були схвалені, хоча всі п'ять було зведено.

Швидше за все у Tesla розраховували на схвалення усіх п'яти об'єктів і тому ризикнули збудувати їх усі, однак міська влада наразі видала дозвіл на будівництво лише двох резервуарів і у компанії Маска тепер проблеми.