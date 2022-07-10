У своєму твітері Ілон Маск наче запитує у користувачів думки, чи не слід Tesla почати випускати роботизовані фургони для людей та вантажів. Знаючи мільярдера можна сказати, що він просто заграє з громадською думкою. Цілком ймовірно він вже давно прийняв рішення і таке запитання є своєрідним анонсом.

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Як перетинається така ідея з необхідністю створення роботизованого таксі, доки не уточнюється. З іншого боку, споріднена The Boring Company потребує більш ефективного транспорту для переміщення пасажирів системою підземних тунелів, ніж існуючі серійні електромобілі Tesla.

Фургон здатний взяти на борт більше пасажирів або розмістити в частині внутрішнього обсягу габаритніші вантажі. Ілон Маск одного разу заявив, що забезпечивши дах та відкидні бічні панелі комерційного фургона сонячними елементами, можна за день стоянки збільшити його запас ходу на 48 кілометрів. Тоді, щоправда, йшлося про режим експлуатації, властивий різного роду пересувним торговим точкам, коли основну частину дня машина розташована на одному місці.

Чикати на швидку появу роботизованих Tesla-венів не варто

Час початку випуску фургона напевно визначатиметься моментом доступності акумуляторних осередків типу 4680 у достатніх кількостях, але в черзі за ними вже стоять кросовери Model Y і вантажівки Tesla Semi, не кажучи вже про пікапи Cybertruck.

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У глобальному масштабі інтерес до вантажних фургонів на електротязі обумовлений прийнятими багатьма європейськими державами програмами з переведення легкої комерційної техніки на екологічно безпечні види силових установок. Зростання цін на пальне також змушує багатьох учасників ринку логістичних послуг шукати економічніший в експлуатації транспорт.