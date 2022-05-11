Базову модель Model Y американського виробництва зараз можна замовити з терміном постачання у лютому чи травні наступного року. Дорожчі версії кросовера можуть бути поставлені вже у липні чи вересні 2022 року.

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Таке правило характерне для роботи багатьох автовиробників в умовах дефіциту компонентів: чим дорожча машина, тим менші терміни очікування, оскільки виробники зацікавлені у збереженні високого прибутку на тлі зниження виторгу.

Свої коментарі щодо ситуації з очікуванням електромобілів Tesla клієнтами Ілон Маск дав на заході FT Future of Cars Conference. За його словами, "попит зараз перевищує пропозицію до безглуздого ступеня".

Компанія готова обмежити кількість замовлень, або зовсім їх припинити в тих випадках, коли очікування поставки електромобіля розтягнеться за межі розумного. Вже зараз, як додав глава Tesla, деякі нові замовлення клієнтам доведеться чекати понад рік.

Цікаві новини про електромобілі Tesla

Нещодавно у Вашингтоні електромобіль Tesla на автопілоті врізався в реактивний літак Cirrus SF50 Vision вартістю 3 мільйони доларів. Від удару той розвернувся на злітній смузі. Водій автівки використовував функцію Smart Summon, завдяки якій автомобіль самостійно під'їжджає до власника (на основі GPS-даних з його смартфона). Така опція доступна покупцям Tesla вже кілька років.

Особливість роботи функції у тому, що коли електромобіль перебуває у режимі Smart Summon, власнику потрібно утримувати палець на екрані смартфона. Якщо виникає ситуація, що потребує зупинки машини, то водієві достатньо відірвати палець від екрану і машина зупиниться, проте електромобіль продовжував рухатися ще кілька секунд після контакту з літаком, що може вказувати на неуважність власника.

До речі, напередодні власник електрокару Tesla в США Міхал Гапінські знайшов спосіб додати підтримку Apple CarPlay та Android Auto у Tesla, використовуючи веб-браузер, два Raspberry Pi, кілька надбудов, кабелів та Android. Про те, як йому це вдалося можна прочитати тут.