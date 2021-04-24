Як автомобілі Tesla їздять на автопілоті без водія: фахівці провели кілька тестів

Журнал Consumer Reports, що належить некомерційній організації Consumers Union, опублікував результати дослідження, у рамках якого ентузіасти намагалися змусити електромобіль Tesla Model Y 2020 року випуску рухатися на автопілоті, коли ніхто не сидить за кермом. У результаті фахівці встановили, що можуть "легко змусити електромобіль рухатися, навіть якщо на водійському місці ніхто не сидить".

Дослідження проводилося після смертельної аварії Tesla Model S, яка сталася кілька днів тому в Техасі. Фахівці виявили, що змусити Tesla Model Y їхати на автопілоті без водія можна надівши важкий ланцюг на кермо та пристебнути ремінь безпеки на водійському місці.

До теми Нові деталі аварії Tesla Model S з двома загиблими

Що виявило дослідження "автопілота" Tesla

Дослідження Consumer Reports показало, що система Tesla не може вірогідно встановити, чи контролюється автопілот водієм, та й взагалі, вона не в змозі зрозуміти, чи є людина на водійському місці. Також було встановлено, що "автопілот" Tesla, як і багато інших подібних систем, може працювати на дорогах без розмітки.

Фахівці відзначають, що Tesla відстає від інших автовиробників, таких як General Motors і Ford, які використовують автопілот з технологією відстеження положення голови водія і напрямку його погляду.

Фатальна аварія Tesla Model S

Розслідування аварії проводилося Національною радою з безпеки транспорту (NTSB) і Національною адміністрацією безпеки дорожнього руху (NHTSA). Попереднє розслідування поліції показало, що у момент аварії, коли електрокар на великій швидкості врізався у дерево, за кермом нікого не було, але при цьому в салоні перебувало двоє чоловіків.



Tesla Model S врізалася у дерево – загинуло двоє чоловіків, нікого не було за кермом / Фото Deven Clarke

Що сказали у Tesla?

Ілон Маск відреагував на інцидент і повідомив, що під час руху автомобіля режим допомоги водію (Autopilot від Tesla) активований не був. Крім того, для активації режиму автопілота на дорогу повинна бути нанесена розмітка, а на дорозі де трапилася аварія її не було. Також Маск наголосив, що існує низка інших заходів безпеки, які унеможливлюють активацію "автопілота" на автівці Tesla.

Розслідування гучної аварії

Всебічне розслідування цього інциденту досі не завершено. Поліція поки не повідомила, чи використовувався у момент аварії стандартний "автопілот" або ж в авто була активована преміальна система автономного водіння Tesla Full Self-Driving. У будь-якому випадку правила Tesla говорять про те, що система автономного водіння вимагає присутності водія і повинна весь час контролюватися людиною.

Ілон Маск зазначив, що автомобіль Tesla Model S, який потрапив в аварію, не містив преміального оновлення Tesla Full Self-Driving, яке повинно стати доступним лише у другому кварталі 2021 року.

Після заяви Ілона Маска поліція Техасу планувала видати ордер на вилучення даних про аварію.