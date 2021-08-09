Згорів увесь будинок: Tesla Model S спалахнула під час нічного заряджання

У Сан-Франциско чергова неприємність із електромобілем Tesla. Model S загорілась під час заряджання і залишила сім'ю без даху над головою.

Інцидент стався ще у грудні 2020 року. Проте лише зараз про нього стало відомо ЗМІ. Постраждалі отримали страхове відшкодування у розмірі одного мільйона доларів.

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Що сталося з автомобілем

Сім'я Віндум – Йоґі та Керолайн – поставила автівку на заряджання після повернення додому ввечері та пішла спати. Приблизно о 5:25 електрокар надіслав сповіщення про те, що заряджання зупинено. А вже через 12 хвилин у будинку пролунала пожежна сигналізація.

З невідомої причини Tesla Model S загорілася прямо в гаражі. Поруч стояв ще один електрокар, якого полум'я теж знищило. Вибухи та вогонь були настільки потужними, що залізні гаражні ворота просто зірвало з петель.

Пожежа у будинку сім'ї Віндум: відео

Йоґі Віндум, інженер-механік за професією, каже, що, якби вони з дружиною перебували на другому поверсі, вони навряд чи залишилися б в живих.

Реакція компанії Tesla

Найбільше постраждалих обурила реакція компанії-виробника – Tesla. Точніше її повна відсутність. Йоґі розповідає, що дві згорілі машини кілька тижнів стояли перед обвугленим гаражем, але ніяких людей, схожих на представників Tesla, він так і не побачив. Не зв'язались з ним і протягом наступної половини 2021 року.

Знищені пожежею автомобілі / Фото The Washington Post

Йоґі, який раніше був великим шанувальником Tesla, за допомогою страхової виплати купив собі бензинову Audi.

Бензинові авто не загоряються в гаражі, вони просто спокійно стоять. Я не переживаю, що моя Audi раптово загориться в той момент, коли вона не використовується,

– каже Йоґі Віндум.