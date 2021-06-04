Сама Tesla заявляє для своєї новинки максимальну швидкість в 320 км/г, розгін до "сотні" за 1,99 секунди і пробіг на одній зарядці до 624 кілометрів. Нові свідчення вражаючої динаміки Tesla Model S Plaid продемонстрував у ході свого виступу відомий ведучий Джей Лено.

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Нещодавно він відвідав гоночну трасу, де Tesla тестує свій прототип Model S Plaid, йому стало відомо про час проходження дистанції в 402 метри (чверть милі), а також факт фіксації нового рекорду представником акредитованої організації.

Рекорд швидкості в заїзді на чверть милі

Ведучий стверджує, що прототип Tesla Model S Plaid на дистанції в 402 метра розігнався до 243 км/год, подолавши її за 9,247 секунди. Для порівняння, незрівнянно дорожчий автомобіль Bugatti Chiron Sport аналогічну дистанцію подолав за 9,4 секунди при максимальній швидкості 254,3 км/год, але таких гіперкарів було випущено всього 500 екземплярів, і коштують вони суттєво дорожче від новинки Tesla, яка, нагадаємо, буде продаватися приблизно за 120 тисяч доларів.

Цікавий факт. Електричний гіперкар Rimac Nevera аналогічну дистанцію долає за 8,6 секунди, але це досягнення поки не носить статус офіційного, та й сама машина хорватського виробництва оцінюється майже у 2,4 мільйона доларів.

Найцікавіше, що більшість гіперкарів є двомісними купе, а Tesla Model S Plaid може пропонуватися в семимісцевого виконання, хоча з повним завантаженням її динаміка буде передбачувано гіршою. Tesla готується повідомити про новий світовий рекорд на заході десятого червня, який буде присвячений виходу моделі на ринок.