Сама Tesla заявляє для своєї новинки максимальну швидкість в 320 км/г, розгін до "сотні" за 1,99 секунди і пробіг на одній зарядці до 624 кілометрів. Нові свідчення вражаючої динаміки Tesla Model S Plaid продемонстрував у ході свого виступу відомий ведучий Джей Лено.
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Нещодавно він відвідав гоночну трасу, де Tesla тестує свій прототип Model S Plaid, йому стало відомо про час проходження дистанції в 402 метри (чверть милі), а також факт фіксації нового рекорду представником акредитованої організації.
Рекорд швидкості в заїзді на чверть милі
Ведучий стверджує, що прототип Tesla Model S Plaid на дистанції в 402 метра розігнався до 243 км/год, подолавши її за 9,247 секунди. Для порівняння, незрівнянно дорожчий автомобіль Bugatti Chiron Sport аналогічну дистанцію подолав за 9,4 секунди при максимальній швидкості 254,3 км/год, але таких гіперкарів було випущено всього 500 екземплярів, і коштують вони суттєво дорожче від новинки Tesla, яка, нагадаємо, буде продаватися приблизно за 120 тисяч доларів.
Найцікавіше, що більшість гіперкарів є двомісними купе, а Tesla Model S Plaid може пропонуватися в семимісцевого виконання, хоча з повним завантаженням її динаміка буде передбачувано гіршою. Tesla готується повідомити про новий світовий рекорд на заході десятого червня, який буде присвячений виходу моделі на ринок.