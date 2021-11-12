Tesla Model Phone: з'явились нові дані про дизайн та характеристики смартфона від Ілона Маска

Про те, що Ілон Маск хоче вивести свою компанію Tesla на ринок смартфонів, говорять уже не один рік. Жодних офіційних підтверджень досі немає, однак постійна поява все нових і нових чуток дає зрозуміти, що робота над пристроєм все ж ведеться.

У різний час в мережі з'являлися зображення, на яких можна було бачити рендери, створені сторонніми ентузіастами. Одні з таких навіть демонструвати пристрій у дизайні, схожому на електричний пікап Tesla Cybertruck.

Цікаво З'явилися знімки Tesla Phone: апарат яскраво виділяється серед звичних смартфонів

Смартфон від Tesla: що про нього відомо

Цього тижня китайське джерело опублікувало нову порцію чуток.

Згідно з ними, задня панель смартфона буде розділена двома кольорами, причому у верхній частині буде розташовуватися невидима основна камера, модулі якої будуть проявлятися тільки в активному стані. Як саме це буде реалізовано, незрозуміло. Можливо, корпус матиме якісь фізичні заглушки, які закриватимуться, коли камери вимкнено.

Як саме це буде реалізовано, незрозуміло. Можливо, корпус матиме якісь фізичні заглушки, які закриватимуться, коли камери вимкнено. Нижче буде розташований фірмовий логотип Tesla.

Що цікаво, видання називає пристрій "Tesla Model Phone" , хоча раніше всі витоки говорили, що смартфона буде називатися просто "Tesla Phone". Таким чином компанія нібито збирається дотримуватися схеми найменування всіх своїх продуктів (Model S, Model X, Model 3 та інші).

, хоча раніше всі витоки говорили, що смартфона буде називатися просто "Tesla Phone". Таким чином компанія нібито збирається дотримуватися схеми найменування всіх своїх продуктів (Model S, Model X, Model 3 та інші). Телефон буде обладнаний 4K-екраном, 108-мегапіксельною камерою, однокристальною системою Snapdragon 898 і 2 терабайтами пам'яті.

Всі ці дані дозволили створити чергові рендери. Належать вони одному з користувачів мережі й, судячи з усього, він не займається цим професійно, оскільки зображення не найкращої якості.



Смартфон Tesla Model Phone з невидимими камерами / Фото Mydrivers



Смартфон Tesla Model Phone з активними камерами / Фото Mydrivers

Жодних даних про терміни виходу такого Смартфона немає. Ймовірно, компанія зараз експериментує з дизайном і поки не прийняла остаточного рішення. Смартфону також приписують вбудовану підтримку супутникового інтернету Starlink він SpaceX, технології Neuralink, майнінгу криптовалюти Marscoin і наявність сонячної панелі для заряджання.