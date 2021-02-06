Ще перед виходом електромобіля Tesla Model 3 на ринок, його охрестили "народним", натякаючи на високу популярність у майбутньому. І хоч Model 3 навряд чи можна назвати доступною, вона все ж залишилася найпопулярнішим електромобілем за підсумками 2020 року.

Згідно зі статистикою, яка враховує кількість щорічно продаваних у світі електромобілів, у 2020 році Tesla Model 3 розійшлася накладом 365 240 примірників, зайнявши 12% світового ринку електромобілів.

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Варто зауважити, що Model 3 утримала лідерство після того, як у 2019 році очолила сегмент. Що ж до свіжого кросовера Tesla Model Y, йому вдалося зайняти четверте місце за популярністю з кількістю 79 734 проданих автомобіля і трьома відсотками ринку.

П'ятірка лідерів ринку електромобілів

На п'яти Ілону Маску впевнено наступає бюджетний електромобіль Wuling HongGuang Mini EV, який за кілька місяців з моменту анонсу встиг розійтися тиражем 119 255 примірників. Також з восьмого на третє місце піднявся Renault Zoe зі 100 431 проданими екземпляром і трьома відсотками ринку. Четверте місце належить, як ми вже зазначали, Tesla Model Y. Замикає п'ятірку Hyundai Kona EV з 65 075 проданими примірниками.

Далі за рейтингом шосту сходинку посідає Volkswagen ID.3, який у продаж надійшов зовсім недавно, але вже встиг розійтися партією в 56 937 машин.

Слід зуаважити, що фахівці впевнені у тому, що за підсумками 2021 року кросовери Tesla Model Y мають шанси зайняти вершину рейтингу, а вироби китайських марок Nio і XPeng можуть потрапити у першу десятку, хоча зараз їх немає навіть у другій.