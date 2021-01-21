У вівторок на одному з підземних паркінгів Шанхая вибухнув електромобіль Tesla Model 3. Tesla заявляє, що в результаті пожежі ніхто не постраждав, а спалах транспортного засобу був викликаний ударом по нижній частині автівки.

Про інцидент повідомили китайські ЗМІ. Компанія не повідомила, чи йде мова про імпортовану автівку чи екземпляр місцевого виробництва, повідомляє 24 канал.

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Причина вибуху автомобіля Tesla

Китайський виробник акумуляторів CATL вже заявив про те, що не виготовляв батарею для автомобіля, що. Варто відзначити, що за останні роки в Китаї вибухнуло вже кілька автомобілів Tesla. Однак вони стали об'єктом пильної уваги з дещо іншої причини. Мова йде про проблеми з функціонуванням системи автопілота, внаслідок чого сталося не менше 10 аварій у 2020 році. Цього разу, схоже, що причиною вибуху стала деформація корпусу батареї, що і викликало займання та вибух.

Попри зростаючу конкуренцію з боку китайських виробників електромобілів, таких як Nio або Xpeng, Tesla Model 3 була найбільш продаваним авто з електроприводом в Китаї у 2020 році. Tesla налагодила виробництво машин на своєму заводі в Шанхаї трохи більше року тому і тепер навіть відправляє деякі вироблені там автомобілі в Європу. А в цей понеділок компанія заявила, що налагодила на заводі в Шанхаї виробництво кросоверів Model Y.