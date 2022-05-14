Інженери витратили чотири тижні, додаючи до автомобіля гігантські гусениці. В результаті їм вдалося перетворити звичайний електричний седан на шеститонний, повністю електричний позашляховик, який більше нагадує транспорт з фільму "Скажений Макс".

Не пропустіть Tesla може припинити прийом замовлень на деякі електромобілі: у чому справа

Автомобілі Tesla користуються популярністю у любителів бездоріжжя через їхні потужні електричні силові агрегати та вражаючий крутний момент. Автолюбителі віддають належне генеральному директору Tesla та мільярдеру Ілону Маску за те, що він зробив щось правильно.

Механіки і раніше перетворювали Tesla на будь-що не схоже на звичайну автівку. Дійшло навіть до міні-танка зі сніговими гусеницями, але новий проєкт від німецьких інженерів справді вражає.

Від Model 3 до електричного танка

У своєму відео "Реальні хлопці" детально розповіли про те, що робили, крок за кроком пояснивши процес перетворення Model 3 у величезний танк.

Від Tesla Model 3 до гігантського танка: дивіться відео

Таке перетворення електромобіля – це дорога та важка робота. Тому кожен такий проєкт викликає справжнє здивування та задоволення. Монстр, який вдалося зробити німецьким інженерам, точно здатен на більше, ніж довгоочікуваний Cybertruck від Tesla, крім того, він виглядає значно крутішим.

Читайте на сайті Tesla звинуватила колишнього інженера у викраденні секретних даних про суперкомп'ютер Dojo

До речі, власники електрокарів Tesla не лише люблять перетворювати їх на танки, але й залюбки копирсаються у "прошивці". Ентузіастів, які вивчають операційну систему Tesla та вносять свої "поправки" чимало.

Один з таких власників електрокару Tesla зі США Міхал Гапінські, нещодавно знайшов спосіб додати підтримку Apple CarPlay та Android Auto у Tesla, використовуючи веб-браузер, два Raspberry Pi, кілька надбудов, кабелів та Android.

Сам Гапінські назвав це проєктом Android Tesla. Таким способом можна отримати інтерфейс Android Auto, та доступ до нього через вбудований в автомобіль веб-браузер. Однак процес не зовсім простий, чого й слід було очікувати. Про те, як ентузіасту вдалося зламати ОС Tesla можна прочитати тут.