Tesla Model 3 на автопілоті врізалась у патрульне авто

Транспортна пригода трапилась у штаті Флорида, США. Електромобіль в'їхав у дві машини, серед яких була й автівка поліції.

Як пише джерело, обійшлося без жертв і важких травм. Поліціянт саме вийшов зі своєї машини.

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Що сталося

Офіцер зупинився на узбіччі, щоб допомогти полагодити автомобіль.

Щойно він вийшов, як через кілька секунд Tesla Model 3 влетіла у його машину, мало не зачепивши самого поліціянта.

Проте це не зупинило електромобіль: він продовжив рух за інерцією і врізався у другу машину.

Її водій отримав легкі пошкодження, як і 27-річний власник Tesla Model 3.

Відповідні органи уже почали розслідування. Проходитиме воно на фоні іншого масштабного слідства Національного управління безпеки руху на дорогах США. Воно вивчає 11 аварій, що відбулися з 2018 року за участю автомобілів Tesla і машин екстрених служб.

Цілком можливо, що новий випадок долучать до справи NHTSA, адже влада вважає, що за останні кілька років сталося забагато інцидентів за участю автопілота.

Відомо, що в момент аварії в Tesla працював автопілот. Чи саме він став причиною зіткнення, наразі неясно.

Джерело не змогло отримати коментар від компанії: вона традиційно промовчала. Ймовірно тому, що минулого року розпустила відділ зв'язків з громадськістю.