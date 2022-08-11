Під час тесту організованого критиком Tesla Деном О'Даудом, транспортний засіб проїхав виділену конусами ділянку траси на швидкості 40 кілометрів на годину. Вкінці відрізку дороги тестувальники встановили дитячий манекен перед яким Tesla навіть не пригальмувала збивши його тричі поспіль.

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Скидається на те, що Ілона Маска та його компанії чергові проблеми. Автопілот, який за словами власника компанії повинен повністю перехопити на себе керування і робити це максимально безпечно, не може виявити на дорозі дитину. Правозахисна група вже закликала заборонити технологію повного автономного водіння (FSD), оскільки вона не є безпечною.

Ден О'Дауд, генеральний директор і засновник The Dawn Project, написав у Twitter:

Наш новий тест на безпеку повністю безпілотних Tesla Ілона Маска виявив, що вони без розбору косять дітей. Сьогодні The Dawn Project запускає загальнонаціональну телевізійну рекламну кампанію, вимагаючи від NHTSA повної заборони автопілота на самостійне водіння, доки Ілон Маск не доведе, що автопілот не буде косити дітей.

У звіті Dawn Project зазначається, що Tesla Model 3, обладнана повністю автономним програмним забезпеченням, неодноразово врізалася в дитячий манекен. За умов реальної ситуації на дорозі, таке зіткнення було б смертельним для дитини. Організації підсумовує, що "Програмне забезпечення становить очевидну небезпеку для життя людей і має бути негайно видалено з ринку".

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Для автопілота ще надто рано

У тесті використовувався автомобіль Tesla Model 3, оснащений останньою версією FSD 10.12.2. У блозі компанії зазначається, що під час випробувань 21 червня 2022 року Tesla перебувала в режимі автономного керування. Водій в кабіні не втручався в процес кермування.

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Це не перший випадок, коли Tesla провалює тести на безпеку автомобіля.