Аварія сталась у житловому районі міста Корал-Гейблс, штат Флорида, США. Як повідомляє поліція, безпосередньо перед ДТП автомобіль Tesla Model 3 рухався в режимі автопілота.

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Що сталося

З невідомої причини машина просто виїхала з дороги і врізалася в дерево.

Одразу після цього акумулятор електрокара загорівся.

Двоє пасажирів загинули. Опізнати їх вдалося не відразу, оскільки тіла були сильно обпалені.

Якою була швидкість на момент зіткнення, невідомо. Але оскільки мова йде про аварію в межах міста, а автопілот неможливо налаштувати на перевищення дозволеної правилами швидкості, можна припустити, що причиною смерті стали не травми внаслідок зіткнення.

Наразі триває розслідування, яке розгорнеться на фоні масштабного процесу NTSB (Національної ради США з безпеки на транспорті). Організація наразі з'ясовує обставини 11 аварій за участю автомобілів Tesla та машин служб екстреної допомоги – поліції, швидкої допомоги та пожежних.

Тим часом Tesla продовжує нагадувати, що автопілот наразі знаходиться на стадії тестування. Він не гарантує 100-відсоткової безпеки на дорозі, тому водіям рекомендують не втрачати пильності. Користуючись автопілотом, варто тримати руки на кермі, щоб мати змогу швидко зреагувати в разі небезпеки. На жаль, багато водіїв ігнорують ці вимоги. Досить часто вони під час руху починають займатися сторонніми справами, пересідають на заднє сидіння, розмовляють по телефону.

Нагадаємо, однією з останніх відомих аварій за участю автомобіля Tesla став інцидент з Model 3, яка на автопілоті врізалась у патрульне авто. Поліціянт саме вийшов зі своєї машини, щоб допомогти водієві на узбіччі, коли електромобіль врізався у його транспорт.