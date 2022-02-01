Tesla купила залізницю в Німеччині, але доставлятиме нею не товари для продажу

Компанія Ілона Маска купила власну залізницю, яка курсуватиме між містом Еркнер та Берліном, Німеччина. Це вже наявна колія, яка раніше належала до німецької регіональної залізничної групи DREAM.

Міністерство інфраструктури та національного планування Німеччини підтвердило угоду ще минулого тижня. Кінцевою станцією наразі є точка на південь від берлінського заводу Tesla.

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Навіщо Tesla залізниця

Як повідомляють ЗМІ, Tesla купила залізницю, щоб її працівникам було простіше добиратися на роботу.

Це один з підготовчих кроків компанії до повноцінного відкриття нового заводу – так званої гігафабрики, тестовий запуск якої відбувся в кінці 2021 року, хоча поки що без серійного виробництва автомобілів.

Скоро повинна запрацювати нова залізнична станція Fangschleuse, розташована на північний схід від заводу.

Після цього станція на півдні буде закрита, а Fangschleuse стане кінцевою.

Нагадаємо, Tesla готується до масштабного запуску нового заводу біля Берліна. Компанія планує виробляти 1000 одиниць електромобілів Model Y за тиждень після початку виробництва в першому кварталі 2022 року. Максимальний річний обсяг виробництва німецької гігафабрики Tesla складе 500 000 автомобілів.



Проєктне зображення Tesla Gigafactory Berlin / Фото Tesla

Документи підтверджують, що німецька Tesla Model Y має запас ходу 565 кілометрів. Вона оснащена новим літієвим акумулятором, найсучаснішою комп'ютерною системою, а також поліпшеною аудіосистемою.

Перші екземпляри автівок, виготовлені на цьому заводі, уже помітили на німецьких дорогах.