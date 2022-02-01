Міністерство інфраструктури та національного планування Німеччини підтвердило угоду ще минулого тижня. Кінцевою станцією наразі є точка на південь від берлінського заводу Tesla.

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Навіщо Tesla залізниця

Як повідомляють ЗМІ, Tesla купила залізницю, щоб її працівникам було простіше добиратися на роботу.

Це один з підготовчих кроків компанії до повноцінного відкриття нового заводу – так званої гігафабрики, тестовий запуск якої відбувся в кінці 2021 року, хоча поки що без серійного виробництва автомобілів.

Скоро повинна запрацювати нова залізнична станція Fangschleuse, розташована на північний схід від заводу.

Після цього станція на півдні буде закрита, а Fangschleuse стане кінцевою.

Нагадаємо, Tesla готується до масштабного запуску нового заводу біля Берліна. Компанія планує виробляти 1000 одиниць електромобілів Model Y за тиждень після початку виробництва в першому кварталі 2022 року. Максимальний річний обсяг виробництва німецької гігафабрики Tesla складе 500 000 автомобілів.



Проєктне зображення Tesla Gigafactory Berlin / Фото Tesla

Документи підтверджують, що німецька Tesla Model Y має запас ходу 565 кілометрів. Вона оснащена новим літієвим акумулятором, найсучаснішою комп'ютерною системою, а також поліпшеною аудіосистемою.

Перші екземпляри автівок, виготовлені на цьому заводі, уже помітили на німецьких дорогах.