Tesla розкритикувала німецьку бюрократію, яка заважає будівництву заводу під Берліном

Tesla розкритикувала Німеччину та її бюрократичну машину за те, що вона дуже довго затверджує процес завершення будівництва нового заводу компанії з виробництва електромобілів поруч з Берліном. На думку Tesla, уряд країни повинен прискорити розгляд проєктів, які допомагатимуть боротися з глобальним потеплінням.

"Німецька система затвердження промислових та інфраструктурних проєктів, а також просторового планування прямо суперечить терміновості планування та реалізації таких проєктів, необхідних для боротьби зі зміною клімату", – вказує компанія у своїй заяві.

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Що відбувається

Як заявляє Tesla, навіть через 16 місяців після подачі заявки все ще немає графіка видачі остаточного дозволу.

На думку автовиробника, проблема полягає в тому, що в рамках діючих законів Німеччини проєкти, спрямовані на боротьбу зі зміною клімату, і проєкти, які його прискорюють, розглядаються однаково. Tesla називає такий підхід застарілим.

Тим часом завод у німецькій комуні Грюнхайд майже добудовано. Компанія планує почати на ньому виробництво електромобілів уже в липні цього року.

Реакція Німецької влади

Як пише Bloomberg, на заяву Tesla вже відреагував міністр економіки Німеччини Петер Альтмайер. Він пообіцяв надати главі Tesla Ілону Маску допомогу, необхідну для запуску підприємства.

Міністр транспорту ФРН Андреас Шойєр у Twitter закликав Німеччину "до спрощення процесів акредитації нових підприємств, скорочення бюрократії і просування інноваційних рішень".

Завод в Німеччині дозволить американському автовиробнику розширити свій вплив в Європі і створити конкуренцію таким компаніям, як Volkswagen AG, Daimler AG і BMW AG на ринку електромобілів.