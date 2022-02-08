Tesla конкуруватиме з Apple і Google, але не на ринку смартфонів: що створює Ілон Маск

Мережу заполонили чутки про те, що Tesla розробляє новий продукт, який дозволить компанії поборотися за ринок з Apple і Google. Перша інформація про це почала з'являтися ще у грудні.

Коли Tesla випустила оновлений користувальницький інтерфейс для своїх електромобілів, у нижній частині інтерфейсу з'явилася настроювана панель значків. Це наштовхнуло деяких користувачів на думку про намір виробника запустити свою платформу цифрового контенту – магазин додатків.

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Tesla на ринку додатків

Одразу варто зазначити, що інформація про конкурента Play Маркету від Google та App Store від Apple не підтверджена офіційними джерелами.

Якщо такий сервіс все ж побачить світ, з його допомогою власники електромобілів компанії зможуть завантажувати програмне забезпечення на свої авто, подібно до того, як це відбувається на смартфонах з iOS або Android.

Крім того, вже не один рік мережею поширюються чутки про ймовірний смартфон від Tesla. Якщо такий дійсно розробляється, то власний магазин додатків також буде вельми доречним.

Спочатку ходили чутки, що Ілон Маск анонсує магазин цифрових додатків під час оголошення фінансових результатів компанії в кінці січня, але цього не сталося.

Нову хвилю обговорень запустив інвестор Tesla Сойєр Меррітт, який ретвітнув відео зі Стівом Джобсом, який свого часу презентував платформу App Store. До публікації він додав підпис: "Ходять чутки, що щось подібне незабаром з'явиться на чомусь з чотирма колесами, що починається на букву T".

Пізніше ці чутки підтримав ресурс Teslascope, у Twitter-акаунті якого з'явилося повідомлення про те, що Tesla розробляє магазин додатків з травня 2021 року і запустить його до початку поставок пікапа Cybertruck.

Офіційні представники Tesla поки утримуються від коментарів з даного питання.