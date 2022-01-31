Tesla додала до свого асортименту новий товар – мікрофони для караоке

Автомобільна компанія Ілона Маска часом випускає дуже неочікувані товари. Раніше у продаж запускали алкоголь, свисток, павербанк та інші товари. Тепер же виробник продає мікрофони для караоке.

Мікрофон, як пише джерело, доступний лише в Китаї. Новинка отримала назву Tesla Mig. Як і з іншими незвичними товарами компанії, цей був миттєво розкуплений.

Цікаво Tesla випустила кіберсвисток, а Маск закликав купити його замість "безглуздої" серветки Apple

Що відомо

У комплекті наявні два мікрофони Tesla Mig.

Їхня функціональність дозволяє співати в салоні електромобіля, дивлячись відео на зразок тих, що показують в звичайних караоке-барах.

Згідно з описом, TeslaMic автоматично з’єднується з системою.

Він оснащений кількома режимами звуку, щоб допомогти користувачам.

Система караоке в Tesla може бути запущена в електромобілі, коли він не рухається , дозволяючи людям розслабитися після довгої дороги.

, дозволяючи людям розслабитися після довгої дороги. У Китаї, де караоке є одним з улюблених розваг, Tesla зіткнулася з несподіваним відставанням від конкурентів, оскільки багато хто з них вже пропонують караоке-системи, інтегровані з інформаційно-розважальною системою машини.

Судячи з усього, новинка виявилась вкрай популярною, адже сторінка на сайті компанії для замовлення нового мікрофона вийшла з ладу. На момент написання статті вона досі не працює.

Нові постачання Tesla Mig очікуються в лютому цього року. За мікрофони просять 188 доларів.

Нові мікрофони презентували окремим роликом: відео