Переїхавши до Техасу й зіткнувшись минулого місяця з тривалим відключенням електрики через несподівані снігопади і морози, Ілон Маск вирішив застрахуватись від повторення ситуації. І тепер компанія Tesla будує систему зберігання енергії мінімум на 100 МВт у місті Англтон.

Tesla ніяк не рекламувала проєкт, який ведеться під прикриттям маловідомого підрозділу компанії Gambit Energy Storage LLC. Тому до певного часу журналісти про нього не знали. Працівники заборонили фотографу Bloomberg вести зйомку і заявили, що роботи ведуться "таємно". Однак журналісти за допомогою дрона змогли побачити, що знаходиться на території.

Цікаво Віртуальна реальність та подорожі: Цукерберг поділився своїм баченням майбутнього туризму

Що стало відомо

Проєкт складається з 20 великих акумуляторних блоків. Деякі подробиці знайшли на сайті міста Англтона. В одному з документів йдеться, що ним займається компанія Plus Power. Серед керівників Plus Power – двоє колишніх працівників Tesla.



Tesla будує в Техасі систему зберігання енергії / Фото Carla Gottgens/Bloomberg

Plus підтвердила Bloomberg, що дійсно почала займатися будівництвом промислового акумулятора в місті, але потім продала проєкт якійсь третій стороні.

В якості акумуляторів будуть використовуватися літій-залізо-фосфатні батареї з очікуваним терміном служби 10-20 років. Очікується, що система буде генерувати для міста близько 1 мільйона доларів доходів у вигляді податку на нерухомість.

Скільки місто заощадить за рахунок балансування споживання в години пік стане ясно після введення батареї в експлуатацію. Станція працюватиме автономно, але під постійним віддаленим наглядом.

У 2017 Tesla побудувала в Південній Австралії величезну систему зберігання електроенергії на 100 МВт, найбільшу на той час. Пізніше її розширили до 150 МВт. На думку Bloomberg, нова батарея в Техасі буде як мінімум на 100 МВт.



Tesla будує в Техасі систему зберігання енергії / Фото Mark Felix/Bloomberg