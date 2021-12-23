Tesla на автопілоті врізалась в іншу автівку на швидкості 120 кілометрів за годину: відео

В мережі з'явився відеозапис аварії, знятий на камеру електрокара Tesla. Машина не встигла зреагувати на інший автомобіль, що стояв на дорозі і врізалась у нього на швидкості 120 кілометрів за годину.

Інцидент стався десь у Північній Америці. Чи були це Штати, чи Канада – неясно. Повідомляється, що автомобіль, не зменшуючи швидкості, врізався в іншу машину, яка до того вже потрапила в аварію і стояла посеред дороги з вимкненими фарами.

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Що відомо

Аварія сталася ще у червні 2021 року.

У комп'ютерній системі автомобіля була встановлена прошивка версії 2021.4.18.2.

При цьому машина обладнана радаром міліметрового діапазону.

Автомобіль рухався в крайній лівій смузі по неосвітленому шосе й автоматично не включав дальнє світло .

. Ймовірно, саме це й призвело до того, що автопілот вчасно не побачив чорне авто, що стояло на дорозі, теж потрапивши перед цим в аварію.

Автомобілі Tesla найбільшою мірою покладаються саме на дані з камер.

Швидкість руху становила 120 кілометрів за годину.

Момент зіткнення потрапив на камеру, розташовану на бампері: відео

Наразі немає жодних інших даних про цей інцидент. Відео, як пише джерело, опублікував кілька днів тому відомий хакер, який називає себе "Зелений Бог". Користувач китайської соцмережі Weibo, на якого посилається Mydrivers, завершує свою публікацію питанням: чи буде результат кращим, якщо замінити автомобіль Tesla на модель з лідаром?

Радар, лідар та Tesla Vision

Чому він згадав про лідар? Ілон Маск неодноразово висловлювався щодо лідарів у машинах своєї компанії. Він не бачить необхідності в них, хоча дехто вважає, що ця технологія значно надійніша, ніж звичайні радари, і тим більше – зображення з бортових камер.

Лідар – це втрата часу. Всі, хто покладаються на лідар, приречені. Дорогі датчики не потрібні,

– казав свого часу Ілон Маск.

, який посилає невидимі імпульси у навколишній простір і вимірює час, за який вони повернуться. Він отримує чорно-червоне зображення світу в низькій роздільній здатності, з точною відстанню до кожного пікселя. Деякі лідари можуть сказати як швидко рухався той чи інший об'єкт. Загалом можна сказати, що у лідара надлюдський зір, але низька роздільна здатність, висока ціна й обмежений діапазон.



Порівняння роботи комп'ютерного зору та лідара / Скриншот з презентації Tesla

Більшість виробників у своїх автомобілях використовують поєднання комп'ютерного зору (камер), радарів та лідарів. Однак Tesla пішла своїм шляхом. Спочатку компанія випускала автівки з камерами та радаром, але пізніше відмовилась від останнього, повністю перейшовши на так званий Tesla Vision – систему, що складається виключно з набору камер та штучного інтелекту, який обробляє інформацію з них.

До речі, у квітні 2021 року один з користувачів у твітері запитав Маска: "Чи не могли б ви розповісти нам більше про те, що думаєте про підхід pure vision? Багато людей стверджують, що відсутність радара – це крок назад. Чому ви вирішили, що краще ним не користуватися?"

Підприємець відповів:

"Коли радар і зір розходяться в думках, кому з них ви вірите? Зір має набагато більшу точність, тому краще подвоїти зір, ніж використовувати поєднання датчиків. Датчики являють собою потік бітів, а камери мають на кілька порядків більше біт на секунду, ніж радар (або лідар). Радар повинен значно збільшувати сигнал/шум потоку бітів, щоб виправдати складність його інтеграції. Оскільки обробка зображень покращується, вона просто залишає радар далеко позаду."

Судячи з того, що з моменту аварії пройшло шість місяців, вона ніяк не вплинула на погляди компанії з цього питання.