Тернополянина підозрюють в хакерській атаці на банки в 10 країнах

Житель Тернопільщини розробив шкідливе програмне забезпечення, за допомогою якого він атакував понад сотню банків та їхніх клієнтів. В результаті хакер отримував доступ до облікових даних користувачів, які зареєструвалися на скомпрометованих ресурсах та вводили свої платіжні дані.

Зібрані дані про користувачів він передавав інших хакерським угрупованням. Якщо вину тернополянина доведуть, то йому загрожує до 5 років тюрми.

Важливо Кіберполіція викрила фінансову піраміду, українців обдурили на 150 мільйонів гривень

Хто постраждав

За попередніми підрахунками, збитки від дій хакера сягають десятки мільйонів доларів. Від фішингових атак постраждали фінансові установи в таких країнах:

Австралія,

Великобританія,

Іспанія,

Італія,

Мексика,

Нідерланди,

Німеччина,

США,

Франція,

Чилі,

Швейцарія.

Більше того, як проаналізували іноземні правоохоронці, понад 50% усіх фішингових атак в Австралії у 2019 році були здійснені саме з використанням розробки підозрюваного.

Аби викрити хакера була організована міжнародна спецоперація, проведена прокурорами Офісу Генерального прокурора спільно з правоохоронцями США та Австралії, а також кіберполіцією України.