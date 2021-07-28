Компанія Helion Energy почала будувати свій перший об'єкт, який стане дослідницьким центром. В його стінах будуть проводити випробування, щоб наблизити людство до джерела термоядерної енергії. Компаній доведеться подолати безліч труднощів перед тим, як вона зможе побудувати першу комерційну термоядерну електростанцію.

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Концепт термоядерного реактора / Фото Helion Energy

Що відомо про реактор Helion Energy

Як і всі, хто працює над проблемою ядерного синтезу, Helion Energy прагне досягнути результату, коли реактор виробляє більше енергії, ніж потребує. Для цього компанія запатентувала власний плазмовий прискорювач, який працюватиме на дейтерії та гелії-3.

Принцип роботи термоядерного реактора Helion Energy

Паливо розташовується на двох протилежних кінцях реактора.

Паливо за допомогою магнітів розганяють до швидкості близько 1,6 мільйона кілометрів на годину.

В центрі реактора два згустки зіштовхуються. Додатково паливо стискають за допомогою все тих же магнітів.

Внаслідок стиснення дейтерій та гелій-3 зливаються та утворюють згусток плазми,

Отримана плазма розігрівається до температури близько 100 мільйонів градусів за Цельсієм.

Через високу температуру плазма починає розширюватися, відштовхуючи магнітне поле, яке її утримує.

Внаслідок цього утворюється електроенергія, яку можна використати.

Ціль Helion Energy – підштовхнути людство до відмови від викопного палива. Також команда прагне, щоб її прикладу слідували інші. Та чи вийде у Helion Energy добути енергію у реакторі власного виробництва – покаже час. Редактори Техно 24 продовжують слідкувати за розвитком подій.