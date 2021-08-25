Макет використовує в роботі React і JavaScript. Працює він у будь-якому сучасному браузері і доступний за посиланням.

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Функціональність

На сайті доступна дуже обмежена кількість функцій оригінальної ОС. Фактично, розробник дає можливість ознайомитися лише з інтерфейсом, який є найбільш помітною зміною в системі.

Для користувачів доступний робочий стіл з ярликами сервісів: Комп'ютер, Кошик, Файловий менеджер, магазин додатків Store, браузер Edge.

На панелі завдань можна оцінити нове меню Пуск, Пошук, віджет новин і погоди, налаштування, і ярлики програм.

Контекстне меню старе. Воно виглядає не так, як наразі анонсували Microsoft, а схоже на варий варіант з Windows 10.



Браузерний макет Windows 11 / Скриншот 24 каналу

Також можна взаємодіяти з панеллю сповіщень та календарем, який тепер не має блоку годинника. Інші піктограми у треї недоступні.

Якщо натиснути на ярлики GitHub, Discord чи аватар користувача, система відкриє особисті ресурси розробника. Наприклад, сайт.

Програміст збирається розширити функціональність сервісу, оскільки при відкритті деяких ярликів можна побачити повідомлення "Скоро буде". Крім того, незавершеними залишаються такі елементи як екран блокування, файловий менеджер, теми.

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