У компанії такий крок назвали "реалізацією відходу з російського рику", про що було оголошено ще у березні цього року. Згідно з наявними даними, сервіс очікував закінчення платіжного циклу, коли закінчиться дія вже оформлених користувачами підписок, щоб остаточно заблокувати сервіс у країні.

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Як Netflix йшов з Росії

На початку березня Netflix оголосила про зупинення своєї діяльності на території Росії через вторгнення в Україну та розгортання повномасштабної війни. Ще раніше компанія відмовилася транслювати 20 російських федеральних каналів першого і другого мультиплексу, що вимагає чинне законодавство.

Кілька днів тому платформа Netflix стала недоступною для російських користувачів. Перестали працювати мобільні програми Netflix, а також програмні продукти для телевізорів, комп'ютерів та веб-версія сервісу. При цьому доступ до платформи можна отримати за допомогою VPN-сервісу. На той момент "Роскомнагляд" оголосив, що жодних обмежувальних заходів щодо платформи з боку відомства не вживалося.

До речі, після того, як стрімінговий сервіс оголосив про те, що він припиняє роботу в Росії, користувачі намагалися зобов'язати Netflix відновити роботу подавши колективний позов.

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Вимог в ображених росіян було дві:

Відновити доступ до підписки та контенту американського потокового сервісу.

Виплатити моральну компенсацію, розмір якої не вказаний.

Нагадаємо, Netflix найближчим часом збирається відкрити новий офіс у Варшаві. Він займатиметься забезпеченням роботи сервісу в центральній та східній Європі, в тому числі й в Україні.