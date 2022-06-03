Коротко нагадаємо: вчора у Росії перестали працювати відразу кілька програм, що забезпечують VPN-з'єднання. Серед них різні ЗМІ називали Lantern, Outline VPN, NordVPN та Proton. Остання опублікувала на своєму сайті відповідне повідомлення, де заявила, що причина недоступності сервісу не на стороні компанії, а, ймовірно, з боку місцевих інтернет-провайдерів, які на вимогу влади почали блокування.

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Тепер усе зрозуміло

Через відсутність будь-яких попереджень з боку російських державних органів, ЗМІ могли лише припускати, що ж насправді відбувається. Однак тепер є офіційний коментар від "Роскомнадзора". За словами представників органу цензури, регулятор намагається завадити роботі VPN-сервісів, які "порушують законодавство".

Відповідно до закону "Про зв'язок", засоби обходу блокувань протиправного контенту визнаються загрозою. Центр моніторингу та управління мережею зв'язку загального користування вживає заходів щодо обмеження роботи на території Росії VPN-сервісів, що порушують російське законодавство,

– цитує слова відомства видання "Интерфакс".

Таким чином, у російському сегменті інтернету ведеться робота по блокуванню VPN-сервісів, у тому числі Proton VPN, що допомагають обходити блокування визнаного в РФ забороненим контенту. До такого відноситься усе, що суперечить офіційній російській пропаганді, в тому числі й правдива інформація про війну в Україні, а також багато іншого текстового та медіаконтенту, який Росія у різний час визнавала екстремістським.

Варто зазначити, що це не перша спроба Росії боротися з засобами обходу цензури. Торік рашисти вже обмежували окремі сервіси: ExpressVPN, Nord VPN, Hola!VPN, IPVanish VPN, KeepSolid VPN Unlimited, Speedify VPN і деякі інші.

У цьому випадку, судячи з усього, зробити нічого не вдасться і росіяни залишаться в інформаційному вакуумі, якщо будуть заблоковані всі засоби для обходу цензури. Як заявила вчора компанія Proton, вплинути на це з боку розробників неможливо: "Цілком імовірно, що місцеві інтернет-провайдери та влада перешкоджають VPN-з'єднанням, і в цьому випадку ми не зможемо розв'язати такі проблеми. Деякі сервери можуть продовжувати працювати. Ми продовжуємо спроби обійти блокування".