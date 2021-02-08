Останнім часом інсайдери публікують чимало чуток про перший електромобіль Apple. Однак офіційна інформація дає зрозуміти, що вихід Apple Car знову опинився під питанням.

Нагадаємо, раніше інсайдери повідомляли, що Apple веде переговори з компаніями Hyundai та Kia. Далі цю інформацію підтвердили офіційні представники Hyundai.

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Більше того, з'явилася навіть інформація, що вже 27 лютого Apple і Hyundai (або KIA) підпишуть угоду про співпрацю. Ця угода передбачає інвестиції 3,5 мільярда доларів, щоб почати виробництво електромобілів на заводі KIA в штаті Джорджія.

Однак, зараз офіційні представники Hyundai та KIA підтвердили, що обидві компанії припинили переговори з Apple, що стосуються виробництва електромобіля Apple Car. Також Hyundai і Kia заявили, що вони отримали запити від різних компаній про розробку безпілотних електромобілів, але жодного рішення не ухвалили.

Загалом, Apple веде переговори з шістьма компаніями, зокрема з японськими автовиробниками. Тож концепт електромобіля Apple поки не похований. Але сподіватись на швидкий його вихід теж не варто.

Наслідки для Hyundai та Kia

Цікаво, що одразу після оголошення Hyundai та Kia про припинення переговорів з Apple, акції обох компаній рухнули, пише Bloomberg.

Так, акції Hyundai Motor після цієї заяви втратили в ціні 8,4%, а цінні папери Kia подешевшали на все 15,3%. При цьому з моменту появи перших чуток про співпрацю з Apple акції головної корейської компанії піднялися в ціні більш ніж на 20%, а цінні папери Kia змогли подорожчати на 40%.