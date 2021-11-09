Тепер ми знаємо, що обмежувало чисельність груп мисливців-збирачів

Мисливці-збирачі – це термін, який позначає певний рівень розвитку суспільства. Він означає, що цей соціум добуває більшість харчових продуктів та інших необхідних для життя речей шляхом полювання та збирання у дикій природі. Провівши масштабне дослідження, науковці зрозуміли, що саме зумовлює розмір популяції такої соціальної групи.

Вивчивши розмір популяції приблизно 300 товариств мисливців-збирачів, які існували донедавна, дослідники виявили, що багато з цих груп були набагато меншими, ніж можна було очікувати від продуктивності місцевої екосистеми. У регіонах з коротким вегетаційним періодом групи мисливців-збирачів мали меншу популяцію та більше "налягали" на м'ясо.

Цікаве на сайті Археологічні розкопки у столиці Монгольської імперії



Мисливці-збирачі досі живуть на Землі / Фото Wikipedia

Детальніше про дослідження

Наукова команда розробила математичну модель, яка імітувала повсякденну діяльність людини із групи мисливців-збирачів. Модель показувала потоки енергії, що виникають між рослинами, тваринами та людьми в реалістичному глобальному середовищі.

Скрізь, де вегетаційний період був коротким, мисливцям-збирачам потрібно було, щоб м'ясо становило значну частину їхнього раціону. І, як і в сучасному світі, потрібно набагато більше зусиль, щоб виробляти кількість м'яса, що еквівалентна рослинній їжі,

– розповідають дослідники.

Дослідивши соціуми мисливців-збирачів, науковці зрозуміли, що чисельність їхньої популяції сильно залежала від нестачі рослинної їжі. Через це вони більше покладалися на полювання, але через все той же брак рослин тварин для годування великої кількості людей теж не вистачало. Це призвело до сезонного обмеження кількості доступної їжі, що потім встановило загальну межу чисельності населення. Цікаво, що незалежно від того, скільки їжі було в інші часові проміжки – загальна кількість популяції не змінювалася навіть, якщо доступної їжі було багато.