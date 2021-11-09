Здавалося б, що немає ніякої таємниці: марсіанські метеорити прилетіли з Марсу. Але науковців така відповідь не влаштовує. Їх цікавить конкретика – з якого саме регіону Червоної планети походить той чи інший метеорит. Чи навіть більше – де на Марсі розташований кратер, під час утворення якого утворився знайдений на Землі метеорит.

Читайте за темою Музей штату Мен придбав найбільший метеорит з Марсу



Марсіанський кратер Тутінг / Фото Universe Today

Кратер, що породив метеорити

Згідно із дослідженнями, 28-кілометровий кратер Тутінг на Червоній планеті – це джерело марсіанських метеоритів класу шергоніти, які є найпоширенішим типом.

Загалом команда створила базу даних із 90 мільйонів кратерів. Особливу увагу приділяли "вторинним кратерам", які утворюються під час падіння назад на планету уламків після зіткнення з, наприклад, астероїдом. Такі "вторинні кратери" не великі та зникають, приблизно, за 50 мільйонів років.

Оскільки марсіанські шергоніти, виявлені на Землі, мають вік 1,1 мільйона років, то потрібно було шукати великий кратер з розсипом "вторинних". Так, відсіюючи занадто старі кратери, науковці "вийшли" на Тутінг, який є найімовірнішим джерелом марсіанських шерогонітів на Землі.