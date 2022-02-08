Тепер у Дії можна поділитися техпаспортом: стартує нова послуга "Належний користувач"
8 лютого 2022 , 12:24Читать новость на русском
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров презентував нову довгоочікувану послугу в додатку Дія. Вона дозволить у кілька кліків ділитися техпаспортом.
Функція дозволить передати право на користування вашим авто. Передача прав також автоматично покладатиме на нового користувача відповідальність за порушення ПДР на вашому автомобілі.
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Що відомо
- Розшерити техпаспорт у застосунку можна буде з будь-якою людиною.
- Заява подається за кілька кліків та обробляється до 10 хвилин.
Нова послуга — шеринг техпаспорта / Фото Telegram-канал FEDOROV
- До презентації послуги приєднався також Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України.
- Він представив ролик з демонстрацією функції в дії.
- Зокрема, для швидкої передачі техпаспорта достатньо буде відсканувати QR-код.