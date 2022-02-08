Функція дозволить передати право на користування вашим авто. Передача прав також автоматично покладатиме на нового користувача відповідальність за порушення ПДР на вашому автомобілі.

Цікаво Смартфони для всіх: Зеленський анонсував нову послугу для українців

Що відомо

  • Розшерити техпаспорт у застосунку можна буде з будь-якою людиною.
  • Заява подається за кілька кліків та обробляється до 10 хвилин.


Нова послуга — шеринг техпаспорта / Фото Telegram-канал FEDOROV

  • До презентації послуги приєднався також Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України.
  • Він представив ролик з демонстрацією функції в дії.
  • Зокрема, для швидкої передачі техпаспорта достатньо буде відсканувати QR-код.