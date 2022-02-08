Функція дозволить передати право на користування вашим авто. Передача прав також автоматично покладатиме на нового користувача відповідальність за порушення ПДР на вашому автомобілі.

Цікаво Смартфони для всіх: Зеленський анонсував нову послугу для українців

Що відомо

Розшерити техпаспорт у застосунку можна буде з будь-якою людиною.

Заява подається за кілька кліків та обробляється до 10 хвилин.



Нова послуга — шеринг техпаспорта / Фото Telegram-канал FEDOROV