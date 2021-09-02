Джерело стверджує, що Google готує власні процесори для хромбуків та планшетів. На ринку вони з'являться не раніше 2023 року, а поки що компанія шукає інженерів з Індії, Ізраїлю та Тайваню.

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Що відомо

Якщо техногігант дійсно займається новими SoC, це наблизить його до бізнес-моделі Apple, яка у листопаді минулого року представила чип М1.

Власна технологія дає виробникам пристроїв значно більше свободи і контролю над смартфонами та планшетами.

Зокрема, Google зможе оновлювати Pixel на кілька років довше, ніж це було раніше, краще налаштовувати і досягати вищих показників продуктивності.

Проте не у всіх виробників є потужності і достатнє фінансування для таких розробок. Як пише джерело, вартість створення сучасного 5-нанометрового чипа зараз становить близько 500 мільйонів доларів, що є непомірно дорогим задоволенням навіть для Google. Однак будучи однією з найдорожчих і найприбутковіших компаній світу, вона може собі це дозволити.

Сьогодні хромбуки є в асортиментів далеко не всіх компаній-виробників споживчої електроніки. Сама Google має лише один такий – Pixelbook Go, випущений у 2019 році. Ймовірно, після виходу нових чипів, компанія випустить як нові хромбуки, так і власні планшети на ChromeOS.

Tenzor

Процесор Tenzor, як відомо, створювався у партнерстві з Samsung. Його очікують протестувати вже цієї осені у нових Google Pixel 6. Якщо він покаже себе добре, компанія може продовжити співпрацю з корейцями. Якщо ж новий чип спіткає невдача, Google може звернути увагу на TSMC, яка сьогодні лідирує на ринку процесорів.

Нагадаємо, лінійка флагманів Google Pixel 6 надійде в продаж з 28 жовтня. Передзамовлення почнуть приймати тижнем раніше – 19 жовтня. Раніше в мережі з'являлась інформація, що смартфони слід очікувати 13 вересня, проте дані не підтвердились. Нові Pixel обіцяють стати найкращими камерофонами на ринку.