На що здатен невеликий робот від Tenscent

При мінімальній висоті робота в 35 сантиметрів він може підстрибувати вгору на висоту до 60 сантиметрів і у довжину на 40 сантиметрів. Для додання додаткового імпульсу для стрибка, а також для балансування робот озброєний ще однієї допоміжної ногою з коліщатком.

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Узгодження руху всіх елементів робота зроблено настільки добре, що він витримує удар і рух по складній траєкторії без втрати рівноваги.

Двоколісний робот Ollie в дії: дивіться відео

Робот Max

Три місяці тому Tencent Robotics X Lab представила свою першу розробку – роботизовану собаку Max, яка також окрім руху на чотирьох кінцівках по складному рельєфу може пересуватися і на колесах по рівній поверхні.

Робот Max від Tencent: дивіться відео

Всі ці проєкти допомагають відпрацювати алгоритми автоматичного управління кінцівками роботів і дають китайським компаніям можливість просуватися по шляху робототехніки нового покоління.