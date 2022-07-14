Google планує сповільнити наймання нових співробітників: що відбувається у компанії

Компанія Google має намір уповільнити набір персоналу до кінця 2022 року, оскільки побоюється посилення рецесії в економіці. Про це в електронному листі для співробітників повідомив генеральний директор Google та материнської компанії Alphabet Сундар Пічаї.

Очільник компанії зазначив, що Google зосередиться на пошуку кандидатів на "інженерні, технічні та інші важливі посади" у 2022 та 2023 роках.

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Рухаючись уперед, нам потрібно бути більш заповзятливими, працювати з більшою наполегливістю, чіткішою концентрацією та більшою запопадливістю, ніж ми робили це у більш сприятливі дні. У деяких випадках це означає консолідацію та оптимізацію процесів,

– мовиться у листі Сундара Пічаї.

Історично Google залишалася відносно несприйнятливою до економічних спадів у технологічному секторі. Інтернет-гігант припиняв набір персоналу після фінансової кризи понад десять років тому, але відтоді процес наймання співробітників для свого основного рекламного бізнесу та деяких інших сегментів, таких як смартфони, пристрої та безпілотні авто, не переривався.

Водночас Alphabet, материнська компанія Google, в якій станом на 31 березня працювало близько 164 тисяч осіб, останніми роками наймала співробітників переважно для хмарного підрозділу Google та нових бізнес-напрямків, таких як апаратне забезпечення.

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Технологічні гіганти переймаються несприятливим економічним станом

Намір Google уповільнити набір персоналу співпадає з поведінкою інших великих технологічних компаній. У травні цього року про уповільнення набору нових співробітників повідомили Snap і Lyft. Через кілька тижнів Instacart заявила про уповільнення набору персоналу, а в Tesla взагалі оголосили про скорочення кількості співробітників з погодинною оплатою праці.

Раніше цього тижня Microsoft оголосила про незначне скорочення робочих місць. Meta Platforms (колишня Facebook) також уповільнила набір персоналу через побоювання щодо погіршення економічних умов.