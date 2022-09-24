Вмикаючи темний і світлий режими на смартфоні чи комп'ютері, користувачі тепер мають три варіанти налаштувань зовнішнього вигляду пошукової системи від Google, причому третій варіант – це можливість синхронізувати налаштування зовнішнього вигляду Пошуку Google з темою за замовчуванням комп'ютера.

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Темний режим допомагає зменшити навантаження на очі, зберігаючи мінімальний коефіцієнт контрастності, необхідний для читання.

Як активувати темний режим у пошуку Google

Одразу зауважимо, що нові налаштування зовнішнього вигляду будуть застосовуватися для домашньої сторінки Google, сторінки результатів пошуку, налаштувань пошуку та інших пов'язаних веб-сторінок. Тож не буде такого, що головна сторінка Google буде темною, а результати пошуку раптом видаються на білій сторінці, яка раптово засліплює вас яскравістю.

Увімкнути Темну тему на сторінці пошуку Google дуже просто. Слідуйте цим простим крокам:

Відкрийте Пошукову систему Google, набравши google.com у своєму веб-браузері.

У правому верхньому куті домашньої сторінки Пошуку Google натисніть Налаштування (піктограма шестерні).

Потім спустіться до блоку "Вигляд",

Виберіть один з варіантів – За замовчуванням, Темний або Світлий.

Просто натисніть на потрібний варіант і колір тла зміниться.



Так виглядає темний режим на сторінці пошуку Google / Скриншот 24 каналу

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Вперше Google почав тестувати функцію "Темний режим" для Пошуку Google на десктопних пристроях ще в грудні 2020 року. У мобільній версії Пошуку Google Темний режим доступний з травня 2020 року. На ПК та інших пристроях у браузері він з'явився у вересні 2021 року.

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