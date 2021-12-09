Які зміни з'являться в "Блокноті"
Додаток отримав низку сучасних нововведень, включаючи темну тему, зручніший інтерфейс функцій пошуку та заміни, а також розширені можливості для скасування останніх дій. Оновлені можливості Блокнота стали доступними для учасників програми Windows 11 Insiders.
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Окрім візуальних змін, включаючи темну тему, відзначилися зміни функціональної частини:
- зовнішній вигляд вікон пошуку та заміни тепер чіткіше вирізняються;
- пошук перемістився до верхньої частини текстового поля;
- з'явилася можливість скасовувати не одну, а кілька останніх дій;
- зникло меню "Формат", а позиція "Шрифт" перекочувала в меню "Правка".
Зважаючи на все, Microsoft не планує глобальних нововведень для "Блокнота", щоб не перетворювати його на щось принципово нове – розробник просто хоче змусити його виглядати дещо сучасніше. Це має сенс, оскільки для іншого в стандартній комплектації Windows є WordPad, який підтримує форматування тексту і працює з файлами формату DOCX.
Коли новий "Блокнот" з оновленнями стане доступний користувачам
Зараз оновлений блокнот доступний лише учасникам програми Windows 11 Insiders Dev. Користувачам тестової версії ОС достатньо перевірити наявність оновлень у Microsoft Store. У стабільній версії платформи новий "Блокнот", ймовірно, з'явиться дещо пізніше.
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