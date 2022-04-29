Темний бік Рогозіна: Росія заговорила про можливе перенесення місій на Місяць

Санкції б'ють по найдорожчому. Путін залишився без ботоксу, російські блогери – без монетизації, а глава Роскосмосу Рогозін готується прощатися зі своїми планами щодо Місяця.

Для початку нагадаємо, що Європейське космічне агентство у середині квітня оголосило, що припиняє спільну з Росією діяльність щодо місій на Місяць. ЄКА повинно було постачати деяке своє обладнання, зокрема посадкове.

Цікаво Європейське космічне агентство припиняє спільну з Росією діяльність щодо місій на Місяць

Росія втрачає Місяць

У відповідь на це рішення глава Роскосмосу Дмитро Рогозін запевнив, що Росія справиться й без Європи, і взагалі – так навіть краще.

Європейське космічне агентство оголосило про припинення участі в російських місячних програмах. Значить, знімемо їх прилади з наших апаратів. Європейська баба з воза, російській кобилі легше,

– писав він у своєму телеграм-каналі.

Однак виявилось, що кобилі все ж не легше: Росія почала робити заяви щодо можливого перенесення місій на Місяць і традиційно намагається пом'якшити удар своєї ганьби, розповідаючи, що насправді це зараз не головне і все обов'язково буде… колись.

Першою місією повинна стати "Луна-25". Її, судячи з заяв, не відкладали й планують провести у 2022 році.

Але двом наступним – "Луна-26" і "Луна-27" – уже готують ґрунт для гасіння народного гніву заздалегідь анонсуючи "можливе перенесення", щоб новини були не такими раптовими.

Що стосується місії орбітального апарату" Луна-26 "і важкого посадкового апарату" Луна-27", вони будуть, можливо, скориговані з урахуванням того, що в поточній ситуації ми основні фінансові та виробничі ресурси будемо витрачати на збільшення орбітального угруповання. Це зараз важливіше,

– сказав Дмитро Рогозін в інтерв'ю пропагандистам ТАСС.

Скандальний політик також попросив з розумінням поставитися до можливого перенесення: "Наука – це дуже важливо, але зараз мова йде про життєздатність російського орбітального угруповання, про надання йому нової якості, його роботу як угруповання подвійного і військового призначення. Але місячні місії ми далеко не відкладаємо".

Ми спостерігатимемо за ситуацію довкола цих місій і обов'язково повідомимо, коли – не "якщо, а "коли" – росіяни зовсім скасують свої амбіції щодо Місяця. Адже в умовах відсутності західних технологій країна-терористка скоро зможе запускати хіба паперові літачки.