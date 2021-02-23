NASA показало фото "зловісного темного ока", яке стежить за нами з космосу

На сайті космічного телескопа Hubble Space Telescope у рубриці "зображення тижня" представлено знімок дивовижного об'єкта з ідентифікатором NGC4826.

Названа структура являє собою спіральну галактику, розташовану на відстані приблизно 17 мільйонів світлових років від нас у сузір'ї Волосся Вероніки (Coma Berenices). Вона була відкрита ще у 1779 році англійським астрономом Едуардом Піготтом.

Цікаво Зображення молодої галактики поставило під сумнів теорію їх утворення

Детальніше про галактику NGC4826

Галактика відома під назвою Темне Око. Пояснюється це наявністю яскраво вираженої темної смуги пилу, що проходить уздовж яскравої центральної області.

Галактика цікава ще з однієї причини. Справа у тому, що газопиловий диск в її внутрішній області обертається у протилежну сторону щодо обертання газу у зовнішній частині. Це, на думку дослідників, вказує на те, що в минулому відбулося злиття двох галактик.

Потрібно відзначити, що Темне Око можна спостерігати в аматорський телескоп. Нижче ви можете побачити зображення галактики у високій роздільній здатності.



Галактика "Темне око" NGC4826 / Фото NASA