Джерелом гравітаційних хвиль може бути темна матерія

Всього кілька місяців тому вчені повідомили про виявлення дуже низькочастотних гравітаційних хвиль. Проаналізувавши отримані дані, астрофізики з Німеччини припустили, що у цих хвиль можуть бути незвичайні джерела – охолодження Всесвіту після Великого вибуху або поле частинок темної матерії.

Гравітаційні хвилі вперше виявили у 2015 році, через сторіччя після передбачень Ейнштейна. По суті це збурення на тканині простору-часу, яку зазвичай створюють катаклізми космічного масштабу – зіткнення чорних дір або нейтронних зірок.

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Ці події стають джерелом коротких сигналів, які "омивають" Землю за секунди або навіть швидше. Але теоретично повинно бути постійне фонове поле слабких хвиль з величезною довжиною хвилі, якому може знадобитися більше року, щоб пройти повз нас. Їх набагато складніше засікти, і вони вимагають значно більших детекторів, ніж ті, які можна побудувати на Землі.

Але у січні колаборація NANOGrav повідомила про перше виявлення саме цих хвиль з частотою близько 10-8 Гц. Їх помітили астрономи у ході спостереження за серією яскравих пульсарів протягом десяти з гаком років, проаналізувавши інтервали спотворення світла, які відповідали руху гравітаційних хвиль.

Дослідження гравітаційних хвиль вченими

Астрофізики з Університету Майнца вивчили джерело цих хвиль і виявили, що сигнал збігається з двома сценаріями, що лежать поза Стандартної моделі: з фазовим переходом в ранньому Всесвіті і полем аксіоноподобних частинок, які можуть бути темною матерією.

Перший варіант веде нас майже до народження Всесвіту.

Після Великого вибуху вона була заповнена кварк-глюонної плазмою – густим "супом" елементарних частинок – які повільно охолоджувалися і перетворювалися в ту матерію, яку ми знаємо сьогодні. Вважається, що цей фазовий перехід став причиною колосальних збурень, які можна виявити сьогодні у вигляді низькочастотних гравітаційних хвиль.

Другий сценарій передбачає, що низькочастотні гравітаційні хвилі могли виникнути з "поля темної матерії".

Аксіон – гіпотетичні елементарні частинки, які переміщаються по Всесвіту у вигляді хвиль, рідко взаємодіючи зі звичайною матерією. Вони могли передати енергію іншої гіпотетичної частинки – темного фотону. Це перенесення енергії посилило квантові флуктуації у полі темного фотона, які виросли у щось на зразок фонової гравітаційної хвилі.

На думку вчених, з двох сценаріїв найбільш імовірний фазовий перехід. Однак наголошують, що перший висновок – що хвилі виникли через фонового шуму від зіткнення надмасивних чорних дір – все ще найкращий.