Телевізори Samsung дозволять купувати й продавати NFT

На офіційному сайті Samsung з'явилася публікація про наступне покоління телевізорів MICRO LED, Neo QLED і Lifestyle 2022 року. Усі вони будуть оснащені платформою для купівлі та продажу NFT.

Технологія NFT все більше закріплюється у світі, хоч дехто й вважає її перебільшеною бульбашкою, яка скоро лусне. Схоже, Samsung з цією думкою не згодна – компанія представила власну NFT-платформу, вбудовану прямо в телевізори.

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Що відомо

Додаток NFT Platform дозволить користувачам знаходити, купувати та продавати відповідні токени.

Можливість буде доступна на телевізорах лінійок Micro LED, Neo QLED і The Frame.

NFT Platform підтримує кілька торгових майданчиків з NFT , так що користувачі зможуть не тільки оцінити той чи інший токен візуально, але і подивитися подробиці, включаючи дані про автора і метадані блокчейну.

, так що користувачі зможуть не тільки оцінити той чи інший токен візуально, але і подивитися подробиці, включаючи дані про автора і метадані блокчейну. Також Samsung заявила про технологію Smart Calibration, яка повинна допомогти відрегулювати налаштування телевізора відповідно до специфікацій того чи іншого NFT, щоб зображення відтворювалося на телевізорі з максимальною достовірністю.

Згідно з заявою, режим забезпечує швидкий і простий спосіб калібрування екранів протягом 30 секунд, тоді як професійний режим оптимізує екрани для отримання бездоганної якості зображення приблизно за 10 хвилин.

Крім того, компанія поступово перетворює свої телевізори в повноцінну ігрову платформу. Раніше, у жовтні, Samsung анонсувала Gaming Hub, який дехто сприйняв як власний хмарний ігровий сервіс. Однак схоже, що виробник мав на увазі не це. Нові моделі отримають підтримку GeForce Now, Google Stadia та Utomik.



Телевізори Samsung перетворюються на нову ігрову платформу / Фото Samsung

Поки Samsung не розкрила список телевізорів з підтримкою цих хмарних сервісів, але заявила, що почне з новітніх телевізорів 2022 модельного року, а потім буде працювати над розширенням підтримки.