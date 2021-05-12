У телевізорах KIVI в Україні тепер доступно 50 безплатних каналів прямо з коробки

Відомий в Україні виробник телевізорів компанія KIVI запустила безплатні ТВ-канали у своєму додатку KIVI MEDIA. Відтепер власникам телевізорів KIVI в Україні доступні для перегляду 50 телеканалів.
Україна стала першим ринком, де бренд представив додаток KIVI MEDIA. Тепер у фірмових телевізорах на Google Android TV 9 понад 50 безкоштовних каналів.
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Що зміниться для власників телевізорів KIVI в Україні
Тепер у користувачів телевізорів KIVI на операційній системі Google Android TV 9 буде доступ до контенту відразу після розпакування нового пристрою і підключення до інтернету.
Зараз у додатку KIVI MEDIA широкий вибір безплатних каналів:
- пізнавальні;
- розважальні;
- музичні;
- новинні;
- інформаційні та регіональні.
У списку також популярні канали Sony, які транслюють фільми та серіали:
- Sony;
- Sony HD;
- Sony Sci-fi;
- Sony Turbo.
Додаток KIVI Media вже доступний для завантаження / Фото KIVI
Робота над додатком продовжується
Команда KIVI працює над додаванням нових розділів контенту. Додаток буде постійно доопрацьовуватися з урахуванням потреб українців. Частково сервіс буде безплатним, тому що KIVI дотримується стратегії "Увімкни й дивись", відповідно до якої користувач отримує контент одразу.
KIVI MEDIA буде автоматично встановлений на смарт-телевізори KIVI на операційній системі Google Android TV 9 після релізу програмного оновлення, яке стартує у травні 2021 року. Однак вже зараз власники телевізорів KIVI на платформі Android TV 9 можуть самостійно встановити додаток у магазині Google Play.Цікаво. Додаток KIVI MEDIA є, по суті, оболонкою для телевізора, де є доступ до налаштувань, входів та інших функцій.