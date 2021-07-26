У чому різниця між Android TV та Android 9
Особливості телевізорів на повноцінному Android з відкритою ліцензією у порівнянні зі смарт-телевізорами на власних операційних системах та з Android-TV – у тому, що вони мають більше можливостей для персоналізації налаштувань, до того ж на них можна встановити будь-який необхідний додаток.
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Власне, користування телевізором Gazer за досвідом буде наближене до досвіду користування смартфоном або планшетом. Відтепер ОS Android 9 буде на смарт-телевізорах Gazer усіх діагоналей – від 24 до 65 дюймів.
Операційна система в оновленій версії у смарт-телевізорах Gazer як і раніше дозволяє користуватись усіма доступними новинками та оновленнями в Google Play Market. Крім того, телевізори Gazer надають можливість встановлювати особисті програми, відсутні в маркеті, з флешки.
Особливості телевізорів Gazer
Телевізори Gazer вирізняються й іншими конструкційними особливостями, серед яких:
- вбудовані тюнери цифрового ефірного і кабельного;
- приймач супутникового телебачення;
- підтримка Bluetooth та WI-FI;
- 16 гігабайтів вбудованої пам'яті;
- та 4-ядерний процесор.
На усіх телевізорах також встановлена IPS матриця з технологією True RGB, завдяки чому картинка зберігає яскравість під будь-яким кутом перегляду. У режимі очікування замість звичайної заставки можна завантажити фото чи відео, яке через деякий час автоматично увімкнеться на екрані.