У чому різниця між Android TV та Android 9

Особливості телевізорів на повноцінному Android з відкритою ліцензією у порівнянні зі смарт-телевізорами на власних операційних системах та з Android-TV – у тому, що вони мають більше можливостей для персоналізації налаштувань, до того ж на них можна встановити будь-який необхідний додаток.

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Власне, користування телевізором Gazer за досвідом буде наближене до досвіду користування смартфоном або планшетом. Відтепер ОS Android 9 буде на смарт-телевізорах Gazer усіх діагоналей – від 24 до 65 дюймів.

Операційна система в оновленій версії у смарт-телевізорах Gazer як і раніше дозволяє користуватись усіма доступними новинками та оновленнями в Google Play Market. Крім того, телевізори Gazer надають можливість встановлювати особисті програми, відсутні в маркеті, з флешки.

Особливості телевізорів Gazer

Телевізори Gazer вирізняються й іншими конструкційними особливостями, серед яких:

вбудовані тюнери цифрового ефірного і кабельного;

приймач супутникового телебачення;

підтримка Bluetooth та WI-FI;

16 гігабайтів вбудованої пам'яті;

та 4-ядерний процесор.

На усіх телевізорах також встановлена IPS матриця з технологією True RGB, завдяки чому картинка зберігає яскравість під будь-яким кутом перегляду. У режимі очікування замість звичайної заставки можна завантажити фото чи відео, яке через деякий час автоматично увімкнеться на екрані.

Цікава особливість! В усіх смарт-телевізорах Gazer реалізована функція дублювання екрану смартфона на дисплей телевізора та голосового управління і пошуку фільмів в онлайн-кінотеатрах.